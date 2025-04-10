شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الدولي: ترامب يلعب بنار التجارة بمنح هدنة للعالم وقنبلة للصين والان نبدء بالتفاصيل

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يورو نيوز: هدنة أمريكية مع العالم.. واستثناء صيني

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سي إن إن: ترامب قد لا يفوز بهذه الحرب التجارية

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لو موند: الأسواق تنتعش... لكن الحذر مستمر

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة التجارية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تقليل التوترات مع العديد من الشركاء التجاريين، مع تصعيد الضغط على الصين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "ترامب يلعب بنار التجارة بمنح هدنة للعالم وإلقاء قنبلة على الصين".

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بي بي سي: واشنطن تعيد ترتيب أوراقها

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واشنطن بوست: الصين تلوح بالرد.. وترامب يتحدى

العالم يترقب.. وقلق من ركود عالمي

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مقامرة محفوفة بالمخاطر

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