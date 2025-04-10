شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 64.73 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم، وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يوما.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 73 سنتا، أي بنسبة 1.1% لتصل إلى 64.73 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أي بنسبة 0.8 % لتسجل 61.86 دولار.

واستقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع بنسبة 4 % أمس بعد انخفاضها بما يصل إلى 7% خلال الجلسة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وزاد الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% من 104% التي أُعلن عنها سابقا وجرى تنفيذها في وقت سابق أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن ضريبة استيراد إضافية على السلع الأمريكية بنسبة 84 %ابتداء من اليوم الخميس.



