شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 أبريل 2025 فى الكويت عيار 18 بـ 23.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت استقرارا نسبيا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر30.675 دينار، وسجل عيار 21 سعر 26.850 دينار، ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 30.675 دينار

عيار 22 28.125 دينار

عيار 21 26.850 دينار

عيار 18 23.025 دينار

عيار 14 17.900 دينار

عيار 12 15.350 دينار

الاونصة 954.400 دينار

الجنيه الذهب 214.800 دينار

الأونصة بالدولار 3109.49 دولار

وارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% بدلاً من 104%. وتخوض أكبر اقتصادين في العالم سلسلة متبادلة من فرض الرسوم خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الثقيلة مؤقتًا التي فرضها مؤخرًا على عدد من الدول.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



