شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفع سعر عملة بيتكوين بعد تراجع طويل؟ وما توقعاتها؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت عملة بيتكوين المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7%، متأثرة بموجة انتعاش قوية اجتاحت الأسواق، وذلك عقب إعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما أفادت به منصة "كوين تليجراف".
وسجلت أسهم شركات مرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعات لافتة، حيث صعدت أسهم شركة مايكروستراتيجي—التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى استراتيجي—بنسبة 23%، كما ارتفعت أسهم روبن هود بنحو 21%. وقفزت أسهم منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس بنسبة 19%.
وشهدت العملة المشفرة أكبر وتيرة ارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى خفض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
كما أشار ترامب إلى عزمه رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% في المرحلة المقبلة.
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وقال كورلاند: "هذه الخطوة تُرسل إشارة واضحة إلى أن نهج ترامب في التجارة يعتمد على الصفقات وليس على الأيديولوجيا"، مضيفًا أن "القرار يمنح المستثمرين شعورًا مؤقتًا بالاستقرار، لكنه غير كافٍ لتحفيز استثمارات أو تغييرات جوهرية في سلاسل التوريد".
يُذكر أن هبوط البيتكوين دون مستوى 80000 دولار كان قصير الأمد، حيث تراوح سعر العملة الرقمية بين 80000 و90000 دولار طوال العام، بعد أن بلغت ذروتها في يناير الماضي.
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ورغم أن البيتكوين أظهرت تقلبات يومية أقل مقارنةً بالأسهم، فإنها انخفضت بنفس نسب تراجع مؤشرات وول ستريت خلال الفترة الممتدة من إعلان ترامب عن خطته يوم الخميس الماضي وحتى يوم الثلاثاء.
وأوضح باندل أن تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وخاصة انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، قد يكون العامل الأهم في دفع البيتكوين نحو صعود مستدام.
إلى أين وصل سعر بيتكوين؟قفز سعر البيتكوين بأكثر من 7% ليصل إلى 82,522.00 دولارًا، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة كوين ميتريكس.
وسجلت أسهم شركات مرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعات لافتة، حيث صعدت أسهم شركة مايكروستراتيجي—التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى استراتيجي—بنسبة 23%، كما ارتفعت أسهم روبن هود بنحو 21%. وقفزت أسهم منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس بنسبة 19%.
أكبر وتيرة ارتفاع في بيتكوين منذ 2008وكانت بيتكوين قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها عند 74,567.02 دولارًا، بالتزامن مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وشهدت العملة المشفرة أكبر وتيرة ارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى خفض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
كما أشار ترامب إلى عزمه رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% في المرحلة المقبلة.
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استراحة استراتيجيةوصف بن كورلاند، الرئيس التنفيذي لمنصة أبحاث العملات المشفرة "ديور"، قرار ترامب بأنه "استراحة استراتيجية"، معتبرًا أن هذا التوجه يخفف الضغوط على الأسواق في المدى القصير دون التخلي عن أدوات الضغط.
وقال كورلاند: "هذه الخطوة تُرسل إشارة واضحة إلى أن نهج ترامب في التجارة يعتمد على الصفقات وليس على الأيديولوجيا"، مضيفًا أن "القرار يمنح المستثمرين شعورًا مؤقتًا بالاستقرار، لكنه غير كافٍ لتحفيز استثمارات أو تغييرات جوهرية في سلاسل التوريد".
الأسواق تلتقط أنفاسهاوأضاف كورلاند: "رغم أن الأسواق التقطت أنفاسها، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة".
يُذكر أن هبوط البيتكوين دون مستوى 80000 دولار كان قصير الأمد، حيث تراوح سعر العملة الرقمية بين 80000 و90000 دولار طوال العام، بعد أن بلغت ذروتها في يناير الماضي.
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علاقة بيتكوين بأسهم وول ستريتتأثرت تحركات البيتكوين باتجاهات سوق الأسهم الأمريكية، في ظل بحث المستثمرين عن إشارات توضح سياسة إدارة ترامب تجاه الرسوم الجمركية، في وقت غابت فيه محفزات النمو الخاصة بالعملات الرقمية.
ورغم أن البيتكوين أظهرت تقلبات يومية أقل مقارنةً بالأسهم، فإنها انخفضت بنفس نسب تراجع مؤشرات وول ستريت خلال الفترة الممتدة من إعلان ترامب عن خطته يوم الخميس الماضي وحتى يوم الثلاثاء.
توقعات بيتكوين الأيام المقبلةمن المرجح أن يستمر تحرك البيتكوين بالتوازي مع أداء أسهم التكنولوجيا، إلا أن المستثمرين على المدى الطويل يُنصحون بإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في ظل ضعف الدولار واستمرار التضخم، حسب ما أشار إليه زاك باندل، رئيس الأبحاث في مؤسسة جراي سيكال.
وأوضح باندل أن تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وخاصة انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، قد يكون العامل الأهم في دفع البيتكوين نحو صعود مستدام.