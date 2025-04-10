شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وسط تصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم خلال تعاملات الخميس، وسط تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نتيجة رفع الرسوم الجمركية.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 2.5% عند 64.09 دولار، فيما تراجع سعر خام نايمكس بنسبة 1.4% إلى 61.50 دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين إلى 125%، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 104%، فيما فرضت الصين تعريفات 84% على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم 10 أبريل 2025.

