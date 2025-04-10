الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط وسط تصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أسعار النفط وسط تصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم خلال تعاملات الخميس، وسط تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نتيجة رفع الرسوم الجمركية.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 2.5% عند 64.09 دولار، فيما تراجع سعر خام نايمكس بنسبة 1.4% إلى 61.50 دولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين إلى 125%، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 104%، فيما فرضت الصين تعريفات 84% على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم 10 أبريل 2025.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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