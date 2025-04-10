شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستهدف مستوى 3200 دولار للأونصة بعد ارتداده الصعودي القوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب مجددًا بعد أن ارتد من مستوى الدعم البالغ 2956 دولارًا للأوقية، متجاوزًا عدة مستويات فنية رئيسية، ما يعكس قوة الزخم الصعودي واحتمالية اختبار أعلى مستوى تاريخي سجله المعدن مؤخرًا عند 3168 دولارًا، بل وربما تجاوزه، وفقًا لما ذكرته منصة "إف إكس إمباير" الأمريكية. صعود الذهب إلى أعلى مستوى أسبوعي يواصل المعدن الثمين تداوله فوق المتوسط المتحرك لعشرين يومًا عند 3055 دولارًا، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي، ويضع الذهب عند أعلى مستوى أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع. تعافٍ سريع يعزز التفاؤل بالذهب يمثل هذا الصعود السريع نسبيًا إشارة إلى عودة المستثمرين المتفائلين للسيطرة، ودفع الذهب نحو اتجاه صعودي واضح.

ورغم أن الارتفاع الأخير جاء بعد تراجع طفيف، إلا أنه يُعد مؤشرًا إيجابيًا على المدى القصير. لكن بعض المحللين يرون أن الذهب قد يشهد تراجعًا محدودًا قبل أن يحاول اختراق أعلى مستوى تاريخي له عند 3168 دولارًا.

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وتتضمن مستويات الدعم المهمة التي يُنصح بمراقبتها كلاً من المتوسط المتحرك لعشرين يومًا، وكان أعلى سعر سجله يوم الثلاثاء، وهو 3023 دولارًا الذهب يستهدف 3200 دولارًا في حال اقتراب الذهب مجددًا من أعلى مستوى تاريخي له، فقد يتمكن من تجاوزه ليصل إلى 3177 دولارًا، وإذا تم اختراق هذا الحاجز، سيكون الطريق ممهّدًا نحو 3200 دولارًا للأوقية. ما أسباب صعود أسعار الذهب؟ قال تيم ووتر، كبير محللي السوق في شركة "كي سي إم ترايد": "إن تراجع الدولار نتيجة مخاوف السوق من الرسوم الجمركية، فتح المجال أمام الذهب للعودة فوق مستوى 3000 دولار للأوقية".

وأضاف: "رغم بعض التذبذبات، إلا أن الذهب لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مستويات قياسية جديدة، خاصة في ظل الغموض المحيط بالنمو العالمي والتضخم".

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وفي المقابل، حدّ من وتيرة المكاسب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر.

كما رأى بعض المحللين أن الذهب استفاد من الاضطرابات المتزايدة في أسواق الأسهم، ما عزز من جاذبيته كملاذ آمن. صناديق الذهب تسجل تدفقات قياسية أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أكبر تدفق ربع سنوي في ثلاث سنوات، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، ما يعكس تصاعد الطلب المؤسسي على المعدن. موقف الفيدرالي الأمريكي قال كيلفن وونج، محلل الأسواق في "أواندا": "من المرجح أن يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متمسكًا بنفس توجهاته في ظل ثبات معدلات التضخم ووجود مخاطر على النمو الاقتصادي".

وفي السياق ذاته، صرّح بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في شركة "تي دي سيكيوريتيز":

"نحن في وضع باتت فيه الرسوم الجمركية تمثل مصدر قلق كبير، وهناك ارتفاع في توقعات التضخم، وهو ما يظهر من خلال صعود العوائد".

وأضاف: "نظرًا لاستمرار التوترات التجارية، من المرجح أن يراهن المستثمرون على تراجع هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية على المدى الطويل". الدولار والذهب انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما عزز من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في وقت تتزايد فيه الشكوك الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.