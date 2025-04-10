الاقتصاد

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم ماكرو كابيتال بقيمة 631 مليون جنيه

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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم ماكرو كابيتال بقيمة 631 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، المصدرة لعدد 328.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 631 مليون جنيه.


كما قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم بريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والعبور للاستثمار العقارى، لمدة 10 دقائق لصعود الأسهم بنسبة تتجاوز 10%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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