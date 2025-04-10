شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم ماكرو كابيتال بقيمة 631 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، المصدرة لعدد 328.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 631 مليون جنيه.



كما قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم بريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والعبور للاستثمار العقارى، لمدة 10 دقائق لصعود الأسهم بنسبة تتجاوز 10%.