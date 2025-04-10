شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تشهد تقلبات طفيفة فى مصر وسط تغيرات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفضة في السوق المصرية بعض التقلبات الطفيفة خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار حالة من الاهتمام المتزايد بهذا المعدن كأحد الخيارات الاستثمارية البديلة، حيث تتحرك اونصة الفضة حول 30.960 دولاراً اليوم الخميس.

ووفقًا للبيانات المتاحة، سجل جرام الفضة عيار 999، وهو أعلى درجات النقاء، سعرًا يتراوح بين 52.50 جنيهًا مصريًا للشراء و37.50 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية، في حين قد يصل السعر إلى نحو 73.40 جنيهًا للجرام الواحد بعد إضافة المصنعية التي تختلف من تاجر إلى آخر.

أما أونصة الفضة من نفس العيار، فقد تراوحت أسعارها بين 1633 جنيهًا للشراء و1166 جنيهًا للبيع في حين تتداول الأونصة الفضة عالمياً حول 28 إلي 30 دولاراً.

وتتوفر في السوق المحلي أعيرة أخرى من الفضة مثل عيار 958 المعروف بالفضة البريطانية، وعيار 950، بالإضافة إلى عيار 925 الذي يُطلق عليه الفضة الإسترليني، وعيار 800 الشائع محليًا والمعروف بالفضة المصرية، وتكون أسعار هذه الأعيرة أقل من عيار 999 نظرًا لاختلاف درجة النقاء، وهو ما ينعكس على سعرها النهائي للمستهلك.

وكشف تحليل جولد بيليون أنه في الوقت الحالي يتزايد الإقبال على الفضة كخيار استثماري، لا سيما في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات وعدم استقرار اقتصادي، حيث تُعد الفضة من المعادن الثمينة التي يُنظر إليها باعتبارها ملاذًا آمنًا.

و يسعى العديد من المستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم من خلال اقتناء الأصول الملموسة، خاصة في أوقات ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية.

وتمتاز الفضة بكونها أقل تكلفة مقارنة بالذهب، ما يجعلها في متناول فئات أوسع من المستثمرين، خصوصًا صغار المدخرين.

إلى جانب دورها كأصل استثماري، فإن للفضة استخدامات صناعية واسعة النطاق في مجالات متعددة تشمل الصناعات الإلكترونية والطاقة الشمسية والقطاع الطبي، وهو ما يسهم في دعم مستويات الطلب العالمي عليها ويعزز من استقرار قيمتها السوقية على المدى الطويل.