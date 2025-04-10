شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية ، وفى مقدمتها البنك المركزي حيث سجل عند 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع ، و فىبنك مصر 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و 51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.