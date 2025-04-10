الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 10-4 -2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.400 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 10-4 -2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.400 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 10 أبريل 2025 10:00 ص

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. في هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.


أسعار الذهب في البحرين


عيار24 سجل   37.050 دينار
عيار 22 سجل  33.950 دينار
عيار 21 سجل  32.400 دينار
عيار 18 سجل  27.775 دينار
عيار 14 سجل  21.600 دينار
عيار 12 سجل  18.525 دينار
الاونصة 1152.075 دينار
الجنيه الذهب 259.275 دينار
الأونصة بالدولار 3064.03 دولار

شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.


كما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الذهب. إذ إن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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