شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4 -2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. في هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار24 سجل 37.050 دينار

عيار 22 سجل 33.950 دينار

عيار 21 سجل 32.400 دينار

عيار 18 سجل 27.775 دينار

عيار 14 سجل 21.600 دينار

عيار 12 سجل 18.525 دينار

الاونصة 1152.075 دينار

الجنيه الذهب 259.275 دينار

الأونصة بالدولار 3064.03 دولار

شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.



كما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الذهب. إذ إن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.