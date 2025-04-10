شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4 -2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 10 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. في هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار24 سجل 37.050 دينار
عيار 22 سجل 33.950 دينار
عيار 21 سجل 32.400 دينار
عيار 18 سجل 27.775 دينار
عيار 14 سجل 21.600 دينار
عيار 12 سجل 18.525 دينار
الاونصة 1152.075 دينار
الجنيه الذهب 259.275 دينار
الأونصة بالدولار 3064.03 دولار
شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.
كما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الذهب. إذ إن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.
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