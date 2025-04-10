شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يوقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ750 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية، بصفتها مديراً لصندوق دراية ريت، حدوث تطور جوهري يتعلق باستكمال حصول الصندوق على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدير الصندوق وقع اتفاقية تسهيلات تمويلية مع بنك الإنماء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، ولمدة خمس سنوات.
وأضافت أن الاتفاقية بهدف سداد التسهيلات القائمة على الصندوق، والتي تبلغ 603 ملايين ريال.
ونوهت باتخاذ هذه الخطوة نظراً لما تضمنه العرض من مزايا، أبرزها انخفاض نسبة الربحية مقارنة بالتمويل السابق.
وتوقعت أن يكون لهذا الحدث أثر إيجابي على الأداء المالي ونتائج الصندوق، وذلك نتيجة خفض الجزء الثابت من هامش الربح، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات البنكية.
وسيتيح ذلك إمكانية الاستفادة من الجزء غير المستخدم من التسهيلات في الاستحواذ على أصول عقارية جديدة، مما يعزز من فرص النمو والتوزيع المستقبلي للصندوق.
وسينعكس الأثر المالي لهذا التغيير ابتداءً من العام 2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدير الصندوق وقع اتفاقية تسهيلات تمويلية مع بنك الإنماء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، ولمدة خمس سنوات.
وأضافت أن الاتفاقية بهدف سداد التسهيلات القائمة على الصندوق، والتي تبلغ 603 ملايين ريال.
ونوهت باتخاذ هذه الخطوة نظراً لما تضمنه العرض من مزايا، أبرزها انخفاض نسبة الربحية مقارنة بالتمويل السابق.
وتوقعت أن يكون لهذا الحدث أثر إيجابي على الأداء المالي ونتائج الصندوق، وذلك نتيجة خفض الجزء الثابت من هامش الربح، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات البنكية.
وسيتيح ذلك إمكانية الاستفادة من الجزء غير المستخدم من التسهيلات في الاستحواذ على أصول عقارية جديدة، مما يعزز من فرص النمو والتوزيع المستقبلي للصندوق.
وسينعكس الأثر المالي لهذا التغيير ابتداءً من العام 2026م.