شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كلين لايف» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على موقع تداول

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31122024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31122024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31122024م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة سهلة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء ممتلكات ومعدات، وشراء بضاعة، وخدمات دعم مقدمة شاملة الضريبة، ومدفوعات بالنيابة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,213,034) ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة النظيفة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمالة مؤجرة، ومدفوعات بالنيابة عن الفترة 01012024 - 09122024 بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,921,070) ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أساس مكين للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم الهدلق مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تنفيذ مبنى سكني للشركة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (9,257,500) ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين محمد صالح الناصر والتي لرئيس مجلس الإدارة محمد صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، ومدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,008,276) ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالعزيز صالح الناصر والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، ومدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,399,153) ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالله صالح الناصر والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (10,000) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالرحمن صالح الناصر والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (10,000) ريال.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,500,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 30042025م.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

15. الموافقة على صرف مبلغ (552,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31122024م. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة حياة النظافة (كلين لايف) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت أمس الأربعاء.وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31122024م ومناقشته.2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31122024م بعد مناقشته.3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31122024م ومناقشتها.4. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة سهلة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء ممتلكات ومعدات، وشراء بضاعة، وخدمات دعم مقدمة شاملة الضريبة، ومدفوعات بالنيابة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,213,034) ريال.6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة النظيفة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمالة مؤجرة، ومدفوعات بالنيابة عن الفترة 01012024 - 09122024 بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,921,070) ريال.7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أساس مكين للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم الهدلق مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تنفيذ مبنى سكني للشركة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (9,257,500) ريال.8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين محمد صالح الناصر والتي لرئيس مجلس الإدارة محمد صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، ومدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,008,276) ريال.9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالعزيز صالح الناصر والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، ومدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,399,153) ريال.10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالله صالح الناصر والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (10,000) ريال.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عبدالرحمن صالح الناصر والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (10,000) ريال.12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.13. الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,500,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 30042025م.14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.15. الموافقة على صرف مبلغ (552,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31122024م.