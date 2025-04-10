شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «باعظيم» توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1 – الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته.

2 – الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2024 م ومناقشتها.

3 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4 – الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه (Mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه بمبلغ (335,000) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ وقدره (11,137,500) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2024م بواقع (0.11 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة (11%) من راس المال على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم إيداع الأرباح للمساهمين بتاريخ 29 / 10 / 1446 هـ الموافق 27 /04 / 2025 م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الإدارة: سالم صالح محمد باعظيم مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (6,680,950) ريال.

7- الموافقة على صرف مبلغ (2,095,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2024م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2025. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1 – الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته.2 – الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2024 م ومناقشتها.3 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024م بعد مناقشته.4 – الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه (Mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه بمبلغ (335,000) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ وقدره (11,137,500) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2024م بواقع (0.11 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة (11%) من راس المال على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم إيداع الأرباح للمساهمين بتاريخ 29 / 10 / 1446 هـ الموافق 27 /04 / 2025 م.6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الإدارة: سالم صالح محمد باعظيم مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (6,680,950) ريال.7- الموافقة على صرف مبلغ (2,095,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2024م.8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2025.