شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سابك» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية، إحدى الشركات التابعة لسابك وشركة معادن التي لنائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك وعضو مجلس إدارة شركة معادن، وهي عبارة عن بيع شركة سابك للاستثمارات الصناعية حصتها في شركة ألبا التي تبلغ 292.804 مليون سهما عاديا تمثل نسبة ملكية تبلغ 20.62% من إجمالي أسهم ألبا لصالح شركة التعدين العربية السعودية معادن، بمبلغ نقدي قدره 3.611 مليار ريال دون أي شروط تفضيلية.
وشملت النتائج الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 10 أبريل الحالي لمدة 3 سنوات تنتهي في 9 أبريل 2028.
والأعضاء المنتخبون هم:م. خالد الدباغ، د. محمد القحطاني، م. عبدالرحمن الفقيه، م. زياد المرشد، د. فيصل الفقير، م. يوسف الزامل، لوكريس دي رايد، د. رامش راماتشندران، محمد السبيعي.
وتضمنت النتائج الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية، إحدى الشركات التابعة لسابك وشركة معادن التي لنائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك وعضو مجلس إدارة شركة معادن، وهي عبارة عن بيع شركة سابك للاستثمارات الصناعية حصتها في شركة ألبا التي تبلغ 292.804 مليون سهما عاديا تمثل نسبة ملكية تبلغ 20.62% من إجمالي أسهم ألبا لصالح شركة التعدين العربية السعودية معادن، بمبلغ نقدي قدره 3.611 مليار ريال دون أي شروط تفضيلية.
وشملت النتائج الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 10 أبريل الحالي لمدة 3 سنوات تنتهي في 9 أبريل 2028.
والأعضاء المنتخبون هم:م. خالد الدباغ، د. محمد القحطاني، م. عبدالرحمن الفقيه، م. زياد المرشد، د. فيصل الفقير، م. يوسف الزامل، لوكريس دي رايد، د. رامش راماتشندران، محمد السبيعي.
وتضمنت النتائج الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.