شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توصي بشراء مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ("مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، "المجموعة"، "فقيه للرعاية الصحية" (فقيه الطبية) للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 1.038 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وستُستخدم الأسهم المُشتراة في عمليات تبادل الأسهم لاستحواذ الشركة على أسهم أو حصص في شركة أخرى أو شراء أصول.
وأضافت أن تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء: تحتفظ الشركة حاليًا ٠٫0.86 % (2 مليون سهم) من أسهمها العادية كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وستُستخدم الأسهم المُشتراة في عمليات تبادل الأسهم لاستحواذ الشركة على أسهم أو حصص في شركة أخرى أو شراء أصول.
وأضافت أن تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء: تحتفظ الشركة حاليًا ٠٫0.86 % (2 مليون سهم) من أسهمها العادية كأسهم خزينة.