شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المبادرة تهدف المبادرة إلى منح فرص تدريبية ومنح دراسية مجانية في جميع محافظات مصر، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد لتطوير مهاراتهم في المجالات الرقمية، دون التقيد بالمؤهل الدراسي أو الخبرة العملية.

وتشمل المبادرة برامج التدريب في المبادرة مجموعة من التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

كما تركز المبادرة على بناء كوادر رقمية متميزة قادرة على دعم عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تمكين المهنيين المستقلين من الوصول إلى فرص العمل في مجالات التكنولوجيا.

وستتم برامج التدريب من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف نشر المعرفة الرقمية وتحفيز الابتكار بين الشباب.

كذلك تهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لتطوير المهارات الرقمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرة الشباب على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.