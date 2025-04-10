شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى البنك المركزي تسجيل 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما فى ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع، وفى بنك مصر 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و 51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.