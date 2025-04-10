شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 فى قطر عيار 21 بـ313.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. فى قطر، يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج. إليكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السوق القطرية.



أسعار الذهب اليوم في قطر



-عيار 24 سجل 358.50 ريال

-عيار 22 سجل 328.75 ريال

-عيار 21 سجل 313.75 ريال

-عيار 18 سجل 269.00 ريال

-عيار 14 سجل 209.25 ريال

-عيار 12 سجل 179.25 ريال

-الاونصة سجل 11152.75 ريال

-الجنيه الذهب 2510.00 ريال

-الأونصة بالدولار 3063.91 دولار



شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.



كما يترقب المتعاملون في الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الذهب. إذ إن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.