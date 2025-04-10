شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 18 فى قمة جديدة.. سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة سعر الذهب عالمياً ومحليا.

سعر الذهب اليوم الخميس

- عيار 24: 5109 جنيهات

- عيار 21: 4470 جنيهًا

- عيار 18: 3831 جنيهًا

- عيار 14: 2980 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 35760 جنيهًا



وكان الذهب قد ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة بسبب التخوفات من سقوط الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

هذا الارتفاع في سعر الذهب حالياً يأتي نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

تظل الأسعار قابلة للتغير صعودًا أو هبوطًا بنحو 20 جنيهًا، نتيجة لتقلبات الطلب والعرض واستمرار تذبذب سعر الأوقية عالميًا.