شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المعادن النفيسة.. الذهب يرتفع 3% والفضة تتجاوز 30 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بـ 3.02% إلى 3080.6 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 3064.6 دولار صعودًا بـ 2.78%.

كما ارتفعت أسعار عقود الفضة من جديد فوق مستوى 30 دولارًا، وتتداول عقود الفضة بـ 30.70 دولار للأونصة صعودًا بـ 2.3%.

وبدأ سوق الفضة يظهر بعض علامات الاستقرار مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 دولارًا للأوقية.