شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المعادن النفيسة.. الذهب يرتفع 3% والفضة تتجاوز 30 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بـ 3.02% إلى 3080.6 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 3064.6 دولار صعودًا بـ 2.78%.
كما ارتفعت أسعار عقود الفضة من جديد فوق مستوى 30 دولارًا، وتتداول عقود الفضة بـ 30.70 دولار للأونصة صعودًا بـ 2.3%.
وبدأ سوق الفضة يظهر بعض علامات الاستقرار مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 دولارًا للأوقية.
كما ارتفعت أسعار عقود الفضة من جديد فوق مستوى 30 دولارًا، وتتداول عقود الفضة بـ 30.70 دولار للأونصة صعودًا بـ 2.3%.
وبدأ سوق الفضة يظهر بعض علامات الاستقرار مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 دولارًا للأوقية.