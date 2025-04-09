شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أونصة الذهب يقترب من 3100 دولار.. وفى مصر عيار 24 يقفز والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية قرب 3100 دولار، وفي مصر إلى أعلى مستويات في تاريخ الذهب بمصر عند 4470 جنيها للجرام- وفقًا لأخر بيانات واردة من سوق الذهب- بالنسبة لعيار 21، وهو السعر الأعلى في تاريخ سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5109 جنيهات.

عيار 21 يسجل 4470 جنيها.

عيار 18 يسجل 3831 جنيها.

عيار 14 يسجل 2980 جنيها.

الجنيه الذهب 35760 جنيها.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب يأتي بدعم من رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين، ليتهم بكين بالتلاعب بعملتها اليوان الصيني لتعويض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً. بينما رفضت الصين الاستجابة لما وصفته بالابتزاز وتعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" على حد وصفها.

ومن بين الرسوم الجمركية الأخرى البارزة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و24% على اليابان و46% على فيتنام و25% على كوريا الجنوبية و32% على تايوان.

يتجه تركيز السوق الآن إلى الخطوات التالية للصين، في ظل الحرب التجارية العالمية الحالية خاصة بعد اعلان كندا عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية، الأمر الذي يدل على استمرار الحرب وتوسعها خلال الفترة القادمة.

كانت هذه الخطوات كافية ليستعيد الذهب صدارته في الأسواق المالية العالمية من جديد كملاذ آمن في ظل الأزمات الحالية، وذلك بعد التراجع الذي شهده خلال الأسبوع الماضي الناتج عن عمليات بيع الذهب لتعويض خسائر المستثمرين الكبيرة في أسواق الأسهم العالمية والتي كان سببها اعلان ترامب عن التعريفات الجمركية التبادلية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وكان الذهب قد ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة بسبب التخوفات من سقوط الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.