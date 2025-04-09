شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025..عيار 21 بدون مصنعية بـ4470 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تظل أسعار الذهب في مصر متأثرة بتوجهات السوق العالمية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى فى تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 5109 جنيهات

عيار 21 يسجل 4470 جنيها

عيار 18 يسجل 3831 جنيها

عيار 14 يسجل 2980 جنيها

الجنيه الذهب 35760 جنيها



وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.