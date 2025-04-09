الاقتصاد

استقرار سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-4-2025

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استقرار سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 09 أبريل 2025 08:00 م

استقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات المسائية  اليوم الاربعاء 9-4-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 51.61 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع

 

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.46 جنيه للشراء
51.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
51.64 جنيه للشراء.
51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.62 جنيه للشراء
51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

51.48 جنيه للشراء

51.58  جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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