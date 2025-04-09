شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: برنامج الطروحات فرصة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء تناول إعلان البرلمان الأوروبى عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتى تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية فى الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادى، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الاقتصادية الراهنة وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك فى إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".

واعتبر الحمصانى أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى علاقات استراتيجية، ولدينا مجالات تعاون متعددة سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى أو الفنى أو التعليم الفنى.