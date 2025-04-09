شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تعديلات جديدة على مشروع تطوير الأهرامات لتسهيل نقل السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، منطقة الأهرامات لتفقد الوضع على الطبيعة فى اليوم الثاني لبدء تنفيذ التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات.



زيارة السياح لمنطقة الأهرامات

شارك الوفد في جولة بمنطقة الأهرامات بصحبة كل من الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز ومسؤولي الشركة بدأت من المدخل الجديد للمنطقة الأثرية بالأهرامات على طريق الفيوم مرورا بكل نقاط مسار الرحلة حتى نهايتها.



تعديلات لتسهيل زيارة السياح للأهرامات

ضم وفد الغرفة من أعضاء مجلس إدارتها كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة، وكريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية، وشريف البنا وهيثم عرفة عضوي اللجنة.



سهولة في دخول السياح لمنطقة الأهرامات



وأكد أعضاء الوفد أن الأمور في اليوم الثاني للتشغيل التجريبي سارت بشكل ممتاز وبسهولة ويسر كبيرين مؤكدين أن نفس الأعداد التي زارت منطقة الأهرامات في اليوم الثاني هي نفسها بل تزيد عن الأعداد التي زارتها في اليوم الأول أمس والذي شهد بعض الارتباك الطبيعي في بداية التشغيل.



وفود من السياح لزيارة الأهرامات

وأضاف أعضاء الوفد أن اليوم الثاني للتشغيل التجريبي كان نموذجا مشرفا للسياحة المصرية أمام زوار الأهرامات من كافة جنسيات العالم والمصريين أيضا.



إجراءات تأمينية لدخول السياح لمنطقة الأهرامات

قال الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، إن السبب الرئيسي وراء التحسن الكبير في سهولة ويسر زيارة الأهرامات اليوم جاء نتيجة لبعض التعديلات التي تم تطبيقها في اليوم الثاني ومنها السماح لبعض سيارات السياحة بأعداد معينة بالدخول وإتمام الزيارة حتى نهايتها، بجانب زيادة عدد الأتوبيسات من قبل الشركة المنفذة لتطوير الأهرامات لنقل السائحين على مسارات ونقاط الزيارة.



صالة انتظار للسياح لدخول الأهرامات

أضاف الدكتور نادر الببلاوي، أن هناك تعديلات أخرى سيتم تنفيذها بدءا من غد الخميس سوف تسهم في سهولة ويسر أكبر، مشيرًا إلى أن وزير السياحة والآثار كان على تواصل مستمر مع وفد الغرفة طوال جولته وزيارته أمس للتأكد والاطمئنان على انتظام وسهولة سير زيارة السائحين للمنطقة الأثرية الأهم في العالم، موجها بضرورة تعاون الجميع لراحة وسلامة السائحين وزوار منطقة الأهرامات من المصريين والأجانب.



أتوبيسات كهربائية مكيفة لنقل السياح للأهرامات



ووجه "الببلاوي"، الشكر إلى المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام والذي كان على تواصل دائم مع الغرفة ومع وفد السياحة الخارجية خلال زياراته المختلفة للأهرامات طوال الأيام الماضية، وحرص على الاستجابة لكافة طلبات شركات السياحة التي تسهم في تسيير زيارة السائحين لمنطقة الأهرامات، كما وجه الشكر كذلك إلى شركة أوراسكوم بيراميدز المنفذة لأعمال التطوير في منطقة الأهرامات لاستجابتهم لمطالب الغرفة وشركات السياحة تسهيلا على الزائرين.



مساعدة كبار السن على زيارة منطقة الأهرامات

وأشاد رئيس غرفة شركات السياحة بالجهد الكبير الذي بذلته وتبذله شرطة السياحة والآثار لتأمين وتنظيم تدفق السائحين على منطقة الأهرامات، كما أشاد بجهود جميع العاملين بمنطقة آثار الأهرامات برئاسة أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، مؤكدا أن التعاون الكبير من الجميع كان السبب الرئيسي في تغيير الصورة تماما ما بين اليوم الأول والثاني للتشغيل التجريبي معربا عن أمله وثقته في أن الزيارة ستكون بنفس السهولة وأكثر طوال الأيام المقبلة.

أضاف أن الغرفة سوف تتابع عن كثب خلال الأيام المقبلة الوضع بالنسبة لزيارة الأهرامات ,مشددا على أن المشروع لازال في بدايته ويحتاج صبر وتكاتف الجميع حتى يحقق الغرض منه .

ومن جانبه أكد كريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، أن ما حدث بالأمس من ارتباك في اليوم الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة التطوير يعكس ضخامة المشروع الذي سيغير الوجه الحضاري للمنطقة بالكامل وما يتضمنه من خطوات جبارة لتحسين تجربة السائح لتليق بأهم منطقة أثرية في العالم، مشيرا إلى أن كافة الحلول التي تم وسيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة هي حلول مؤقتة في ظل خطة تحويل كافة السيارات المارة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات لتكون صديقة للبيئة تنفيذا لقرار الدولة وتوصيات منظمة اليونسكو.