شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

المخزون الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر قليلا من التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي بواقع 6ر2 برميل، بعد ارتفاعه بواقع 2ر6 مليون برميل في الأسبوع السابق، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 2ر2 مليون برميل.ومع الارتفاع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي 3ر442 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 6ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو نفس مقدار التراجع في الأسبوع السابق ليصبح عند نفس متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5ر3 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.