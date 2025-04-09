شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جديدة على سلع أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم انتقامية على سلع بقيمة 23 مليار دولار ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ على مراحل، حيث سيتم فرض بعضها في 15 أبريل والبعض الآخر في 15 مايو والأول من ديسمبر.ولم تقدم المفوضية الأوروبية، التي تمثل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على الفور قائمة بالسلع التي تسري عليها الرسوم الجديدة.