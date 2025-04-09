شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الشراكة في الأعمال مع ألمانيا يساهم في زيادة التجارة 2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في فعاليات المؤتمر السنوي لخريجي برنامج "الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية"، والذي نظمه المركز احتفالًا بتخريج ثلاث دفعات جديدة من البرنامج، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ ووزارة الصناعة المصرية، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية (جمعية خريجي البرنامج).

شهد المؤتمر حضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم يورج شرايبير، المدير الأول لبرنامج الشراكة في GIZ، و مارن ديال شلشمنت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إلى جانب محمد الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور بيتر رياض، خبير قطاع المياه بالغرفة، والدكتور رانو بستاورس، نائب رئيس جمعية الخريجين.

تضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل التي نظمتها إدارة البرنامج بالتعاون مع مراكز تطوير الأعمال الألمانية، بمشاركة الخريجين من الدفعات الثلاث، حيث جرى تبادل الخبرات ومناقشة فرص التعاون المشترك.

كما عقدت جلسة حوارية مع مجموعة من الخريجين الذين تمكنوا من إبرام شراكات ناجحة مع السوق الألماني، حيث استعرضوا قصص نجاحهم وتجاربهم في بناء علاقات تجارية مستدامة بين الشركات المصرية ونظيراتها الألمانية.

ويُشار إلى أن خريجي دفعة 2024 ساهموا في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، بما تجاوزت قيمته 2 مليون يورو.

وعبّر الخريجون عن امتنانهم لمركز تحديث الصناعة والشركاء الألمان على تنفيذ هذا البرنامج الحيوي الذي يسهم في تعميق التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين.

وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة لجمعية خريجي البرنامج، والتي صممتها الدكتورة رانا محسن، عضو الجمعية وصاحبة مشروع تطوير الهوية البصرية الجديدة، لتعكس التوجهات المستقبلية للجمعية نحو مزيد من الاحترافية والانفتاح على الأسواق العالمية.

يُذكر أن برنامج الشراكة في الأعمال مع ألمانيا يمتد لأربعة أسابيع، تشمل أسبوعًا من التدريب العملي في القاهرة، يليه ثلاثة أسابيع في ألمانيا، حيث يتعرف المديرون المصريون على أحدث مفاهيم الإدارة ويشاركون في لقاءات ثنائية مع نظرائهم الألمان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأبرز المعارض الدولية.