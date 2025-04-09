شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تخفيض أسعار السيارة إم جى 4 بخصم يصل لـ250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة " المنصور " للسيارات الوكيل الرسمي لعلامة “إم جي” الصينية في مصر، عن استمرار تخفيضات أسعار سياراتها من طراز “إم جي 4″، حيث شمل التخفيض الفئة الأولى بمقدار 150 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية يصل التخفيض إلي 250 ألف جنيه.

وعن أسعار السيارة " إم جي 4 " في مصر بعد التخفيضات الجديدة فهي كالآتي :

- الفئة الأولى Standard بسعر 1,200,000 جنيه.

- الفئة الثانية Luxury بسعر 1,400,000 جنيه.

وتعتبر تخفيضات “إم جي” على سيارة “إم جي 4” خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانتها في السوق المصري، وتشعل المنافسة مع مثيلتها من نفس الفئة في شريحة السيارات الكهربائية.

تمثل سيارة “إم جي 4” خطوة كبيرة من العلامة التجارية في تقديم سيارات كهربائية بأسعار مختلفة وجودة عالية، وفي سياق هذا الموضوع نقدم أبرز التفاصيل حول مواصفات السيارة



تقدم “إم جي 4” باختيارين لمنظومة القوة، كلاهما يعتمد على محرك كهربائي واحد.

- في الفئة الأولى، يولد المحرك 168 حصاناً، مما يوفر أداءً مميزاً يناسب الاستخدام اليومي.

- أما في الفئة الثانية، فإن القوة الحصانية تصل إلى 200 حصان، ما يوفر أداءً رياضياً أقوى وأسرع.

تتوفر السيارة إم جي 4 باختيارين من البطاريات

- البطارية الأولى بسعة 51 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 350 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

- البطارية الثانية بسعة 64 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 450 كيلومتر.

عملية الشحن من أهم ما يميز هذه السيارة

- البطارية الأولى تحتاج إلى 40 دقيقة لشحن 80% باستخدام الشاحن السريع DC، أو 7 ساعات ونصف لشحنها 100% باستخدام الشاحن البطيء.

- البطارية الثانية تحتاج إلى 35 دقيقة لشحن 80% باستخدام الشاحن السريع DC، أو 6 ساعات ونصف لشحنها 100% باستخدام الشاحن البطيء.