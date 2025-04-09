شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3811 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر..



أسعار الذهب فى مصر اليوم



عيار 24 سجل حوالي 5080 جنيهًا للبيع.

عيار 21 يسجل حوالي 4445 جنيهات للبيع.

عيار 18: سجل 3811 جنيهًا للبيع.



الجنيه الذهب سجل حوالي 35560 جنيهًا للبيع.



وارتفعت أسعار الذهب فوق 3 آلاف دولار اليوم الأربعاء، مدفوعا بتزايد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن هذا الارتفاع جاء مع دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ، حيث أكدت الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 104% على المنتجات الصينية ابتداءً من اليوم .

وقفزت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 3,031.02 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي في يونيو بنسبة 1.9% إلى 3,046.61 دولار للأونصة اليوم .

وكان الذهب قد انخفض إلى أقل من 3,000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس.