شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات والهندسية بنسبة 4.8%، 4.1%، على التوالى، وهبطت قطاعات العقارات، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، 3.3%، 3.2%، على الترتيب.

وانخفضت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.7%، 2.6%، 2.4%، 2.3%، على الترتيب، ونزلت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 1.7%، 1.4%، 1.3%، على الترتيب، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.94%، والعرب على 4.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 87.1 مليون جنيه، 197.4 ألف جنيه، 124.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 10696 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.