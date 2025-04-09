شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة باليوم الثانى لبدء التشغيل التجريبى لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - وزير السياحة والآثار يتابع منذ الصباح الباكر حركة الزيارة بالمنطقة

- ⁠السماح بدخول المجموعات الكبيرة والرحلات السريعة بالحافلات الخاصة بهم وفقا لتوجيهات وزير السياحة والآثار أمس

- ⁠ الوزير يوجّه بزيادة المقاعد بالحافلات الكهربائية المملوكة لشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية وتزويدها بحزام الأمان

يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، منذ الصباح الباكر، حركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في اليوم الثاني على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات والذي شهدته المنطقة منذ صباح أمس بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

وأشار الوزير إلى أن التقارير التي تلقاها من فريق عمل الوزارة المتواجد على مدار اليوم بالمنطقة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، تؤكد على انتظام حركة الزيارة وأنها تسير بسلاسة ويسر.

وأكد شريف فتحي على استمرار المتابعة لحركة الزيارة بالمنطقة والتي شهدت زيارة أكثر من 5000 زائر حتي منتصف اليوم، بالإضافة لمتابعة منظومة تنقل السائحين بها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم التكدس وأن تكون التجربة السياحية بالمنطقة سهلة ومريحة وممتعة مع الالتزام بالرؤية المستقبلية للعمل بالمنطقة الأثرية، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للمنطقة يهدف إلى الوقوف على التحديات والتطوير المطلوب في كافة الجوانب التي تتعلق بخدمات السائحين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما وجه بقيام شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي يتواجد بمنطقة أهرامات الجيزة منذ الصباح الباكر لمتابعة حركة الزيارة على أرض الواقع، أن السيد وزير السياحة والآثار كان قد وجه أمس بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدي ال 35 فرد وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، مؤكداً علي تواجد جميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة الأثرية.



