شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم لأعلى مستوى بالتعاملات المسائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في سعر البيع بـ التعاملات المسائية، حيث قفز سعر الجرام الواحد بنحو 10 جنيهات فى مختلف الأعيرة، وأرجع خبراء السوق هذا الارتفاع إلى الصعود القوى فى سعر الأونصة العالمية للذهب، والتي تجاوزت حاجز الـ 4050 دولار، وأثر هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر على الأسعار المحلية للبيع.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

- عيار 24 سجل حوالي 5080 جنيهًا للبيع.

- عيار 21 يسجل حوالى 4445 جنيهات للبيع.

- عيار 18: سجل 3811 جنيهًا للبيع.

- الجنيه الذهب سجل حوالي 35560 جنيهًا للبيع.

مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف قليلاً بين محلات الصاغة.

وأوضح تجار الذهب أن هذا الارتفاع في أسعار البيع يعكس التأثر المباشر بالبورصات العالمية، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، كما أن قوة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا تساهم في دعم أسعار البيع.

ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار البيع للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار البيع عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.