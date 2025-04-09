شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-4-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وشركة النصر للأعمال المدنية، وأسمنت سيناء، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والعربية للمحابس، وتعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تخسر 52 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.94%، والعرب على 4.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 87.1 مليون جنيه، 197.4 ألف جنيه، 124.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 10696 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 157 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 11.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.35%.

- حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 بسعر إغلاق 0.085 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.41%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.099 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.06%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-3 بسعر إغلاق 0.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 32.38%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.10%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.22%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.791 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.92%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.18%.