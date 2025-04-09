شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع رسومها الجمركية على أمريكا إلى 84% اعتبارا من 10 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34 % إلى 84 %وذلك اعتبارا من 10 أبريل.

وكانت الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية. الرسوم الجمركية دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 104% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتعهدت الصين مجددا "بخوض المعركة حتى النهاية" ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان سياسي مطول، تم نشره اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن التجارة بين البلدين متوازنة مع دخول ضريبة بنسبة 104% على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وامتنعت الحكومة عن الكشف عما إذا كانت ستتفاوض مع البيت الأبيض، إذ أن الكثير من الدول الأخرى بدأت في القيام بذلك.

وكتبت وزارة التجارة في بيان: "إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد قيودها الاقتصادية والتجارية، فإن الصين لديها الإرادة القوية والوسائل الوفيرة لاتخاذ إجراءات مضادة لازمة وخوض الحرب حتى النهاية".

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وضوابط تصدير المعادن النادرة، ومجموعة من الإجراءات الأخرى ردا على رسوم ترامب الجمركية في "يوم التحرير".

وأضاف ترامب بعد ذلك رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، قائلا إن المفاوضات معها قد انتهت.