شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تستعرض 6 ملصقات بحثية في مؤتمر "الأسبوع الجيومكاني" الدولي بدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في قسم الجيوماتكس بكلية العمارة والتخطيط ومكتب نظم المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، بـ6 ملصقات بحثية في مؤتمر الأسبوع "الجيومكاني" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمسح والتصوير الجوي (ISPRS) ضمن 209 ملصقات تمثل نخبة من الأبحاث المتقدمة عالميًا، في مدينة دبي خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2025م.

وتعرض الملصقات ضمن جلسات المؤتمر، إلى جانب اعتمادها للنشر ضمن سلسلتي ISPRS Annals وISPRS Archives، المعترف بهما دوليًا كمنصتين مرجعيتين في مجالات الجيوماتكس، والاستشعار عن بُعد، والتصوير الجوي.

وسجلت المشاركة تواجد أربعة من الملصقات المقبولة أعدّها طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وهو ما يُعد تفرداً أكاديميًا يؤكد كفاءة العملية التعليمية في الجامعة، وقدرتها على تحفيز طلابها نحو البحث والإبداع في مراحل مبكرة من مسيرتهم الأكاديمية.

وحظيت مشاركة فريق جامعة الملك عبدالعزيز خلال المؤتمر، بدعم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في خطوة تؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الوطنية ذات العلاقة في إبراز الكفاءات السعودية في المحافل العلمية الدولية.

ويُعد مؤتمر ISPRS أحد أبرز التجمعات العلمية العالمية في مجالات التصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية، حيث يضم أكثر من 30 مجموعة عمل، ويستقطب نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.