شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 51.72 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصرى بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، وفى مقدمتها البنك المركزي حيث استقر عند 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع، وفى بنك مصر 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و51.72 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.