شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة، حيث وصل عيار 24 سعر 5068.5 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: سجل حوالي 5068.5 جنيهًا للبيع.

- عيار 21: سجل حوالي 4435 جنيهًا للبيع.

- عيار 18: سجل حوالي 3801.5 جنيهًا للبيع.

- عيار 14: سجل حوالي 2956.75 جنيهًا للبيع.

وارتفعت أسعار الذهب فوق 3 آلاف دولار اليوم الأربعاء، مدفوعا بتزايد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن هذا الارتفاع جاء مع دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ، حيث أكدت الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 104% على المنتجات الصينية ابتداءً من اليوم .

وقفزت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 3,031.02 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي في يونيو بنسبة 1.9% إلى 3,046.61 دولار للأونصة اليوم .

وكان الذهب قد انخفض إلى أقل من 3,000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس.

ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار البيع للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار البيع عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.