شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم عالمياً وفي السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في سعر البيع، حيث قفز سعر الجرام الواحد بنحو 35 جنيهًا في مختلف الأعيرة.



وأرجع خبراء السوق هذا الارتفاع إلى الصعود القوي في سعر الأونصة العالمية للذهب، والتي تجاوزت حاجز الـ 3040 دولار، وأثر هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر على الأسعار المحلية للبيع.

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية (مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف قليلاً بين محلات الصاغة):

- عيار 24: سجل حوالي 5068.5 جنيهًا للبيع.

- عيار 21 (الأكثر شيوعًا): سجل حوالي 4435 جنيهًا للبيع.

- عيار 18: سجل حوالي 3801.5 جنيهًا للبيع.

- عيار 14: سجل حوالي 2956.75 جنيهًا للبيع.

ارتفاع أسعار الذهب وسط تقلبات الأسواق وزيادة الطلب العالمي

وأوضح تجار الذهب أن هذا الارتفاع في أسعار البيع يعكس التأثر المباشر بالبورصات العالمية، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، كما أن قوة الطلب على المعدن الأصفر عالميًا تساهم في دعم أسعار البيع.



ويتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار البيع للذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار البيع عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.