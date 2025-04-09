شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: مشروع إنتاج نشأ الجلوكوز الجديد الأول من نوعه بمصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة طيبة دهوى المشترك بالمنطقة الصينية بالعين السخنة، يعتبر هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج النشا المعدل والحيوانى، والذى يوفر ملايين الدولارات من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي في مصر بدلا من الاستيراد.

جاء ذلك خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع إنتاج النشا المعدل بالمنطقة الصينية بالعين السخنة.

واضاف جمال الدين، أن المشروع الجديد يعتبر نموذج للشراكة المصرية الصينية، لإنتاج بروتين نباتي هام للسوق المحلي وبالتالي سد فجوة استيرادية هامة في السوق المحلي المصري، مشيرا إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى 8 ملايين دولار يخصص 65٪ من انتاجه للتصدير، و35٪ من الانتاج لسد احتياجات السوق المحلية في مصر.

ويجمع مشروع شركة طيبة دهوي كيانين كلا من شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز، المتخصصة في مجال المكونات الغذائية النباتية، وإنتاج منتجات طبيعية، غير معدلة وراثيًا وخالية من الجلوتين، ومن الصين، شركة دهوي المحدودة، التي تعمل في مجال المكونات الغذائية العضوية، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة.

ويستهدف المصنع

في المرحلة الأولى إنشاء مصنع للنشا المعدل للأغذية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، موزعة على مرحلتين وباستثمار قدره 8 ملايين دولار أمريكي.

ومن المخطط في المراحل القادمة التوسع ليشمل البروتينات النباتية وغيرها من المكونات الغذائية المتقدمة.

ويمتد المصنع على مساحة 40,000 متر مربع وسيتم بناؤه وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن المخطط تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافةً إلى أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا وغيرها.