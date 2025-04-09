شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 38206 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13577 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 8867 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11007 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.965 مليون وثيقة بدلًا من 1.945 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 68.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، 884.2 ألف سهم، 209.1 ألف سهم، 33.7 ألف سهم، 765 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 17.5 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وجي بي كوربوريشن، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 152.8 مليون سهم، 60953 سهمًا، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 153.5 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 449.5 ألف سهم.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع المساهم بنك نكست التجاري، عدد 152.8 مليون سهم بسعر 3.264 جنيه بقيمة إجمالية 498.7 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 15.28% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، فيما اشترى المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدوي عدد 98.7 مليون سهم بسعر 3.26 جنيه بقيمة إجمالية 321.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 9.869%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 65.9 مليون دولار مقارنة بمبلغ 57.4 مليون دولار بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الخسائر لتصل إلى 6.3 مليون دولار مقارنة بـ5 ملايين دولار.