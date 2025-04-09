شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصري الان بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصري الان التعاملات الصباحية البنوك المصرية ، حيث ارتفع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.61 جنيه للشراء 51.71 البيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى بنك مصر 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و 51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.61 جنيه للشراء.

51.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.