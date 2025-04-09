الاقتصاد

منتصف التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9 - 4- 2025

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منتصف التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9 - 4- 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الأربعاء، 09 أبريل 2025 02:00 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9 -4-2025، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 166.09جنيه للشراء  و167.08 جنيه للبيع في منتصف التعاملات .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء  9 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
166.09 جنيه للشراء.

167.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
166.05 جنيه للشراء.

167.02  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
159.3 جنيه للشراء.

166.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
164.2 جنيه للشراء.

167.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
163.07 للشراء.

167.1 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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