شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 تباين أمام الجنيه في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.98 جنيه للشراء، و56.14 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.50 جنيه للشراء، و57.33 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.50 جنيه للشراء، و57.33 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

55.98 جنيه للشراء.

56.14 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

56.50 جنيه للشراء.

57.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.50 جنيه للشراء.

57.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.5 جنيه للشراء.

57.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.50 جنيه للشراء.

57.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.57 جنيه للشراء.

57.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.50 جنيه للشراء.

56.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.57 جنيه للشراء.

57.39 جنيه للبيع.