شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 فى سلطنة عمان عيار 18بـ28.200 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا فى التعاملات الصباحية حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 37.625 ريال عمانى مقارنة بسعر امس والذى سجل 37.075 ريال.

يأتى هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

-عيار 24 سجل 37.625 ريال

-عيار 22 سجل 34.475 ريال

-عيار 21 سجل 32.925 ريال

-عيار 18 سجل 28.200 ريال

-عيار 14 سجل 21.950 ريال

-عيار 12 سجل 18.800 ريال

-الاونصة 1170.000 ريال

-الجنيه الذهب 263.325 ريال

-الأونصة بالدولار 3044.02 دولار



وارتفعت أسعار الذهب فوق 3 آلاف دولار اليوم الأربعاء، مدفوعا بتزايد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن هذا الارتفاع جاء مع دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ، حيث أكدت الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 104% على المنتجات الصينية ابتداءً من اليوم .

وقفزت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 3,031.02 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي في يونيو بنسبة 1.9% إلى 3,046.61 دولار للأونصة اليوم .

وكان الذهب قد انخفض إلى أقل من 3,000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.