شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات الصباحية البنوك المصرية، حيث ارتفع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.60 جنيه للشراء 51.70 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى بنك مصر الى 51.60 جنيه للشراء 51.70 للبيع وفى بنك القاهرة سجل 51.60 جنيه للشراء و51.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.60 جنيه للشراء 51.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.