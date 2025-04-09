شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنيه الإسترلينى لأدنى مستوى أمام اليورو مع دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له أمام اليورو فى قرابة العام، وذلك بعد دخول التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أنه قد تم تسجيل سعر تداول اليورو مقابل الجنيه الاسترليني عند 0.8595؛ ورغم أن قيمة الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي تأثرت بحذر المستثمرين نتيجة للتعريفات الأمريكية، إلا أنه سجل زيادة بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2815.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة ضعف الدولار بسبب القلق بشأن تأثير التعريفات على نمو الاقتصاد الأمريكي.

وقد استفاد اليورو، الذي يعتبر ثاني أكثر العملات سيولة في العالم من سيولته، مما جعله في وضعية قوية للاستفادة من أي أزمة في ثقة الدولار.