شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: قريبا الإعلان عن افتتاحات جديدة بالمناطق الصناعية والموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن عدد من الافتتاحات لمشروعات جديدة خلال شهور سواء على مستوى المناطق الصناعية أو على مستوى الموانئ، مشيرا إلى أن عام 2025 سيكون عام الافتتاحات.

وأضاف جمال الدين خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج النشا والجلوكوز بالمنطقة الصناعية الصينية، صباح اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل بكافة المناطق التابعة لها لانجاز المشروعات، مشيرا إلى أن هناك نحو 130 مشروعا تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية.

ويجمع مشروع شركة طيبة دهوي كيانين كلا من شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز، المتخصصة في مجال المكونات الغذائية النباتية، وإنتاج منتجات طبيعية، غير معدلة وراثيًا وخالية من الجلوتين، ومن الصين، شركة دهوي المحدودة، التي تعمل في مجال المكونات الغذائية العضوية، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة.

وتستهدف المرحلة الأولى إنشاء مصنع للنشا المعدل للأغذية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، موزعة على مرحلتين وباستثمار قدره 8 ملايين دولار أمريكي.

ومن المخطط في المراحل القادمة التوسع ليشمل البروتينات النباتية وغيرها من المكونات الغذائية المتقدمة.

ويمتد المصنع على مساحة 40,000 متر مربع وسيتم بناؤه وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن المخطط تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافةً إلى أسواق إفريقيا والخليج وأوروبا وغيرها.