وزارة الاتصالات تنعى الدكتورة ريم بهجت: أعدت أجيالًا من الكوادر الشابة لخدمة الوطن

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تنعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التى وافتها المنية صباح اليوم.

ونعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيدة قائلا: " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنعى الزميلة والأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة علمية وإدارية متميزة أثرت خلالها قطاع التعليم الجامعي المتخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وساهمت في تأسيس جامعة رائدة، واعداد أجيال من الكوادر الشابة المؤهلة لخدمة الوطن في هذا القطاع الحيوي . نسأل الله أن يرحم الفقيدة الغالية ويلهم أهلها وتلاميذها الصبر والسلوان.

وتعد الدكتورة ريم بهجت هى أول رئيس لجامعة مصر للمعلوماتية التى أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها من أوائل خبراء وأساتذة الذكاء الاصطناعى على مستوى مصر والوطن العربي، ولها اسهامات متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ حصولها على شهادة الدكتوراه فى علوم الحاسب عام 1991 من جامعة إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة ذات الترتيب السادس عالميا، والتى رشحت رسالتها لجائزة التميز من الجمعية البريطانية للحاسب بالمملكة المتحدة عام 1991، كما حصلت على درجة الماجستير فى علم الحاسب عام 1987 من ذات الجامعة بتقدير امتياز.

وشغلت الدكتورة ريم بهجت العديد من المناصب من أبرزها مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو مجلس خبراء وعلماء مصر، والمستشار الثقافى لمصر لدى المملكة المتحدة وإيرلندا ومدير البعثة التعليمية المصرية بالمملكة المتحدة وإيرلندا والمشرف على البعثة التعليمية بألمانيا، ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون تكنولوجيا المعلومات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.

وتتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخالص التعازى إلى أسرة الفقيدة وذويها، ولأسرة جامعة مصر للمعلوماتية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.