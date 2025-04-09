شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في الكويت عيار 18 بـ 22.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم الاربعاء فى الكويت استقرارا نسبيا فى التعاملات الصباحية وسجل عيار 24 سعر30.200 دينار، فيما سجل عيار 21 سعر 26.425 دينار.

ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



-عيار 24 سجل 30.200 دينار

-عيار 22 سجل 27.700 دينار

-عيار 21 سجل 26.425 دينار

-عيار 18 سجل 22.650 دينار

-عيار 14 سجل 17.625 دينار

-عيار 12 سجل 15.100 دينار

-الاونصة 939.675 دينار

-الجنيه الذهب 211.475 دينار

-الأونصة بالدولار 3043.06 دولار

وارتفعت أسعار الذهب فوق 3 آلاف دولار اليوم الأربعاء، مدفوعا بتزايد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن هذا الارتفاع جاء مع دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ، حيث أكدت الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 104% على المنتجات الصينية ابتداءً من اليوم .

وقفزت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 3,031.02 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة التي تنتهي في يونيو بنسبة 1.9% إلى 3,046.61 دولار للأونصة اليوم .

وكان الذهب قد انخفض إلى أقل من 3,000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



